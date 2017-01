Haigeks jäi terve lasteaed

Roosna-Alliku abivallavanem Anni Alev andis teada, et haigeks hakkasid Viisu lasteaialapsed jääba riburada pidi juba poolteist nädalat tagasi. "Esmaspäeval oli veel kolm last kohal, täna on kolmas päev, kus pole kohal ainsatki last," sõnas ta.

Alevi ütlust mööda on ka osa töötajaid haigestunud, kuid juhataja ja üks õpetajaist on siiski terved ja valmis lapsi vastu võtma.

Valla teises lasteaias Roosna-Allikul on suurema rühma lapsed terved, kuid väiksemate rühmas on haigused samuti tõsiselt ridu harvendanud - paarikümnest lapsest on terved vaid mõned.