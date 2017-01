Ekspealinlased Järvamaal, ühinege!

Jaan Ueson kirjutab nii: "Olen põlistallinlane, kes asus kolm aastat tagasi elama Järvamaale. Tuttavad ja suhtluskaaslased jäid Tallinna ja valdavalt peavad küllasõitu kaugeks. Ennast ei tõmba rahulikust elust eemale jälle see Tallinna närviline sigin-sagin.

On kujunenud nii, et uusi kontakte ja inimesi, kellega tihedamalt suhelda, pole ka leidnud. Olen kohanud paari ekstallinlast ja selgub, et see pole vaid minu probleem. Sellest ka mõte, et kui leidub huvitatuid, siis korraldaksime väikese ekspealinlaste klubi, kes saaks kokku näiteks kord kuus.

Vahetaksime mõtteid, heietaksime mälestusi, jagaksime kogemusi ja kontakte, et siin, Eestimaa südames, end paremini tunda.

Võib-olla oskaksime väljast tulnute ja teise pilguga vaatajatena ka kohalike asjade kohta mõne hea mõtte välja käia. Üksinda võib asju valesti näha ega tihka ka väga sekkuda.”

Mõttekaaslastega soovib Jaan Uesoni kohtuma esmalt 18. veebruaril kell 15-16 Paides Vanalinna kohvikus, et panna kokku juba täpsem tegevuskava.

Endast märku andma ja kontaktandmeid koos omade mõtete ja ettepanekutega ootab Ueson aadressil jaanueson@gmail.com.

18. veebruaril istub Jaan Ueson Vanalinna kohvikus kohvitassi taga, laual silt „Ekspealinlased“ ja ootab teid.