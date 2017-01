Kongi on pärit Tapa vallast, lõpetanud Georg Otsa muusikakooli ja mängib trombooni.

Paide muusikakooli direktori Lauri Lugu selgitusel on Kongi küll noor, kuid kogenud ja andekas muusik. "Ta on õppinud ka Sibeliuse akadeemias ja teda soovitas Eesti sümfooniaorkestrite liit. Ka esimene proov on tal juba selja taga," lausus Lugu. (JT)