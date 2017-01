MoeP.A.R.K avalikustas finalistid

Eelžürii liikmed tõdesid, et MoeP.A.R.K.ile tulevate kollektsioonide seast on üha raskem parimaid välja selgitada, sest kvaliteet ja omanäolisus on tõeliselt heal tasemel kõigil noortel disaineritel.

Sellele vaatamata tuli finaali pääsejad välja selgitada nii nooemate, vanemate kui ka tudengite kategooriates.

MoeP.A.R.K. 2017 finalistid:

Nooreas vanuserühmas: Natali Koppel, Hannabel Kaal ja Elena-Liis Lember, Lotta Meet, Rachele Kendra Nagel, Jonna Mononen, Meeli Kombe.

Vanem vanuserühmas: Mirjam Kalmann, Marleen Luong, Maria Helena Laving ja Karoliine Karu, Helen Truuverk, Karmen Birgit Kruustükk, Anette Sooväli ja Kärt Kiisküla, Ilona Lapteva, Maria Kilk, Karl Joonas Alamaa, Jelizaveta Karavaeva, Mairo Seire, Anna Karakjan.

Tudengid: Minni Meisterson ja Liis Oja, Laura Viia, Aiki Niinemets, Birgit Kruuse ja Adele Liht.