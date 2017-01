Minister Iva väisab hoolekandeasutusi

Minister Iva hinnangul võiks tulevikus Järva omavalitsustel olla senisest suurem roll kohaliku erihoolekande ja asendushoolduse korraldamises. „Psüühikahäiretega inimestel peab olema ligipääs teenustele ja tööturule ning võimalus osaleda ühiskonnas selle väärika liikmena,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Erihoolekande kaasajastamine on üks olulisi sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetatakse psüühikahäirega inimeste aktiivsust ja osalemist ühiskonnaelus.

Valitsus kiitis aasta alguses heaks erihoolekande kaasajastamise investeeringute kava, millega luuakse psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, töötamis- ja õppimistingimused. Investeeringute kava elluviimisel reorganiseeritakse 1111 teenuskohta ning luuakse 201 uut kogukondlikku teenuskohta üle Eesti. Kavaga on planeeritud luua 20 kogukonnas elamise teenuskohta ka Järvamaale.

Samuti on oluline asendushooldusteenuse arendamine. Lapse loomulik kasvu- ja arengukeskkond on perekond, kus laps omandab iseseisvaks eluks vajalikud oskused ning pakub probleemide tekkides lapsele tuge. Asendushooldus on loodud vanemliku hoolitsuseta jäänud või väga rasketes tingimustes kasvavatele lastele ja noortele, et pakkuda neile paremat kasvu- ja arengukeskkonda ning tagada neile hea ettevalmistus iseseisvaks täiskasvanueluks.

Minister Ival on plaanis külastada Türi Kodu, Koeru Perekodu, Koeru Hooldekodu, Paide Eakate Päevakeskust ja Väätsa Eakatekodu.