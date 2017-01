Kiired sekkujad kustutasid suitsu täis korteris diivani

Teataja sõnul oli maja trepikoda suitsu täis ja korteris põles diivan. Kiired sekkujad kustutasid omade jõududega põleva diivani.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et Imaveres põles 20x20 cm diivani seljatuge. "Tulekahju täpne tekkepõhjus on selgitamisel, esialgsetel andmetel võis see alguse saada laualambist," täpsustas ta. "Tulekahju on kustutatud, päästjad ventileerisid ruumid."