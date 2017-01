Reformierakond sai Ambla vallavanemast uue peasekretäri

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul on Pihelgasel kõik eeldused, et peasekretäri tööga hästi hakkama saada ning liikuda avatuma ja kaasavama erakonna suunas. «Juba esmaspäevast sõidame viie päeva jooksul läbi terve Eesti ja kohtume meie kohalike liidritega, et anda üheskoos start omavalitsuste volikogude valimistele,» ütles ta erakonna teatel.

Maaülikoolis metsamajanduse eriala lõpetanud Pihelgas (31) on Ambla vallavanemana töötanud viimased kaheksa aastat, varem on ta olnud Imavere abivallavanem. Reformierakonda kuulub ta 2013. aasta septembrist, kuid on erakonna nimekirjas kohalikel valimistel kandideerinud juba alates 2005. aastast. Viimastel riigikogu valimistel kandideeris ta Järva- ja Viljandimaal, kus kogus 409 häält.

Peasekretärina peab Pihelgas olulisimaks valmistumist sügisel toimuvateks kohalikeks valimisteks, millele poolteist aastat hiljem järgnevad riigikogu valimised. «Erakonnana ei saa meil olla Eesti poliitikas madalamaid eesmärke kui valimiste võit,» ütles ta erakonna pressiteates.

Reformierakonna senise peasekretäri Reimo Nebokati väljavahetamisest teatas aasta algul erakonna esimeheks valitud Pevkur kahe nädala eest, mil ühtlasi selgus, et ametist vabastatakse ka partei piirkondade arendusdivisjoni juhtiv Kalev Lillo. Uue peasekretäri ülesandeks jääb Pevkuri sõnul otsustada, kes peakontori ülejäänud töötajatest jätkavad ja kes mitte.

Muudatused tekitasid Reformierakonna juhatuses vastakaid arvamusi ja erakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles veel eile, et tema hinnangul tehti Nebokatile ja Lillole ametist vabastamisega liiga. Ligi sõnul võis otsus olla mainekujunduslikult kasulik, kuid inimlikult oli see vale.

Nebokat ise kinnitas eile erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et lahkub töölt sirge seljaga. «Aasta tagasi usaldati mulle peasekretäri roll, et saavutada erakonnana läbi aegade parim tulemus kohalikel valimistel. Olen teinud selle nimel tööd täie pühendumusega. Minu roll selles aga jaanuariga lõpeb,» märkis Nebokat kirjas, kus tänas senist meeskonda.

Nebokat ütles, et on pärast üldkogu uue esimehega korduvalt vestelnud. «Hanno Pevkuri soov on oma meeskond kujundada ning ta on soovinud selleks veel enne kohalikke valimisi teha olulisi personalimuudatusi,» kirjutas ta.

Nebokat meenutas ka, et alustas Reformierakonna meeskonnas tööd 2006. aasta suvel ning selle aja jooksul on erakond võitnud kolm korda riigikogu ja korra Euroopa Parlamendi valimised. Erakonna meeskond on olnud tema sõnul valijatelt saadud mandaadi elluviimisel edukas ja 10 aastaga on partei liikmeskond kahekordistunud.

«Annan erakonna uue esimehe Hanno Pevkuri meeskonnale ja uuele peasekretärile üle seisus, kus Reformierakonnal on parlamendis suurim, 30-liikmeline fraktsioon, 23-protsendiline rahva toetus ja reservides rohkem kui 350 000 eurot,» märkis ta.

Nebokati sõnul on organisatsioon tugev ja erakonna rahaasjad korras. «Reformierakondlasena soovin, et uus meeskond oleks vähemalt sama võimekas ja erakonna terviklikest huvidest lähtuv, kui oli eelmine,» lisas ta.

Nebokat ütles täna Postimehele, et on peasekretäri ametis teisipäeva õhtuni ja osaleb ka veel kolmapäeval kohalike valimiste teemalisel kohtumisel. Seejärel soovib ta enda sõnul minna perega puhkusele ja alles pärast seda teha edasised valikud. Erakonna liikmeks jääb ta enda sõnul edasi.

Varem aastaid erakonna piirkondade arendusdivisjoni juhtinud Nebokat sai Reformierakonna peasekretäriks eelmise aasta jaanuaris. Peasekretäri kui partei tegevjuhi ülesannete hulka kuulub erakonna organisatsiooni ja valimiskampaaniate juhtimine. Samuti tegeleb peasekretär partei finantsküsimustega.

Järgmised kohalikud valimised toimuvad Eestis 15. oktoobril.