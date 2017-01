Eelmise aasta lõpul kirjutas Järva Teataja sellest, et Albus kohtusid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna juhataja Garmen Tabor ja toona veel Albu vallavanema ametis olnud Kalju Kertsmik, et arutada 2017. aasta suvel Vargamäe rehe all etenduva teatritükiga seonduvat.