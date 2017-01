Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* 3322 inimest on rääkinud – Järvamaa aasta tegu 2016 on Arvo Pärdi muusikaaed Paides. Seda meelt oli ligi kolmandik hääletanuist ehk 985 inimest. Seda, et Paides Kitsa ja Väike-Aia tänava ristumiskohas asuv paeskulptuuride, lookleva tee ja õunapuuga Arvo Pärdi muusikaaed inimestele korda läheb, on täheldanud ka linnapea Siret Pihelgas ja Järvamaa omavalitsuste liidu esimees Pipi-Liis Siemann. «See aed on sisult isegi suurem kui vormilt ning see on inimestele südamesse läinud,» ütles Siemann.



* Eile nimetas Reformierakonna juhatus partei uueks peasekretäriks Ambla vallavanema Rait Pihelga.

Pihelgas ütles, et erakonna peasekretäri ja vallavanema tööd ei saa ühildada, mistõttu loobub ta Ambla vallavanema kohast.



* Neljapäeval näitasid vana kooli lauatennisemehed Paide ühisgümnaasiumi noortele, kuidas arukalt kasutada kaht mängulauda, mis nüüd koolimaja teise korruse fuajees aitavad neil sisustada vahetunde sportlikult.



* Paide kunagised rallimehed Erki Tuiken ja Väino Liiva poseerisid hiljuti oma võiduka Volga kõrval täpselt nii nagu 30 aastat tagasi. Pärast seda läks viksilt üles vuntsitud masin Turbasse Eesti mootorispordi muuseumi väärikat vanaduspõlve pidama.



* Alates sellest kuust aitab Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond Koeru perekodus kasvavatel lastel saada täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge, makstes neid nõustamas käivale eripedagoogile töötasu ja sõidukulude eest.



* Kodutütrest, lauljast, pianistist, tantsijast ja tantsuseadjast Andriana Lomakinast (16) sai napi poolteise kuuga printsess. Veebruari keskel ootavad Bulgaarias tuleval iludusvõistlusel teda ees maailma kauneimad omaealised.



* «Ma olen nii pisikene mardikas siin maamuna peal. Ma ei ole selleks midagi teinud, et mind nii ülistada,» ütleb täna 80. sünnipäeva tähistav Imavere tantsumemm Milvi Nõmmik kohmetult.



* Omanimelise aasta alguse puhul tuppa toomine tähendab kukele üht korralikku vannitamist, mida linnukasvatustalu perenaine on valmis tegema vaid laste soovil, sest kukke peetaksegi seal talus eelkõige silmarõõmuks.



* Paide gümnaasiumi teise kooliastme klassiõpetaja Ivi Kukk ütles, et pole väärikat kodulinnunime pidanud kunagi häbenema. Ka õpilastele pole see hammaste vahele jäänud ja nalja selle üle heitmas pole ta kedagi kuulnud.