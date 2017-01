Rajaleidja keskuse teemaõhtu on pühendatud suhetele ja nende hoidmisele

Veebruari ehk sõbrakuu teemaõhtu on pühendatud suhetele ja nende hoidmisele. Mida ebastabiilsemaks muutub maailm meie ümber, seda stabiilsemaid suhteid vajame oma ellu. Kõik meie suhted – alates lähisuhetest perekonnas ja sõpradega kuni suheteni tööl - sõltuvad teise inimese mõistmisest ning tema aktsepteerimisest. Soov teist mõista ning lähtuvalt sellest suhtlemisviisi valida näitab hoolimist ja lugupidamist. Kahjuks ainult soovist ei piisa - kuigi heade suhete hoidmisel kehtivad universaalsed põhimõtted, võib takistuseks saada meie oskamatus tunnustada ja kiita inimesi nii, et see oleks mõjus ja/või oskamatus näidata välja kiindumust ja armastust.

Teemaõhtul räägime: Kuidas mõista inimesi enda ümber? Mis on tähendusrikaste suhete võti? Kuidas panna inimesed end tundma väärtuslike ja armastatutena ehk millised on erinevad armastuse ja tunnustuse keeled?

Teemaõhtule ootame kõiki, kes soovivad:

mõista ennast ja inimesi enda ümber paremini; rohkem teada saada armastuse ja tunnustuse keelte teooriast; teha kindlaks enda esmane armastuse ja tunnustuse keel(ed); muuta oma suhteid armastatu, laste, pere, sõprade, kolleegide ja äripartneritega.

Oodatud on õpetajad, lapsevanemad ja teised teemast huvituvad inimesed.

Eeloleva teemaõhtu viib läbi Järvamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog Heidi Antons.

Osalemiseks palume registreeruda aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või telefonil 58860705 hiljemalt 6. veebruariks kell 10.00.

Osalemine Teemaõhtutel on tasuta ning need toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval 17:30-18:45; arutelusid juhivad Järvamaa Rajaleidja keskuse spetsialistid, kes pühenduvad ühele kindlale teemale oma valdkonnas. Rajaleidja võrgustiku tegevusi rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond