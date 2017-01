Pilk ajalukku

OÜ Brandner PCB müügidirektor Renita Roosileht ütles, et uudishimulikud hoiab ettevõte eemale riskide vähendamiseks. See tuleneb klientide nõudest kaitsta nende intellektuaalset omandit: kui tehasest andmed lekivad, pole see enam uudne ja prototüüp.

Brandner PCB toodab trükkplaate – elektroonika komponente, mille abil saavutatakse ühendused teiste elektrooniliste komponentide vahel.

Roosileht selgitas, et trükkplaate kasutame kõik iga päev, neid on telerites, mobiilides, külmikutes – kõikjal. «Meie oleme spetsialiseerunud väikestele seeriatele, erilistele tellimustele näiteks meditsiinitehnika ja mõõteaparatuuri tarvis,» ütles ta. «Oleme väikesed ja paindlikud ning suudame pakkuda kiiret tootmist ja tarnet, see on alates kahest tööpäevast.»

Ettevõtte peatehnoloog Aular Soon ütles, et kiirus ja pidevad rahapaigutused tootmisse aitasid tehase rasketest aegadest üle. 1997. aastal äriregistrisse kantud sada protsenti Eesti kapitalil põhinev ettevõte alustas tootmist Tallinnas Mustamäel 1997. aastal. «2000. aastast algas trükkplaaditootmises madalseis, põhjus lihtne: siis avastati Hiina, suurem osa tootmisest kolis Euroopast sinna, mõne aastaga lõpetas kaks kolmandikku Euroopa trükkplaaditööstusest,» põhjendas ta.

Soon lisas, et Brandner PCB oli väike, paindlik ja suutis pakkuda kiiret tarnet. «Kiirus aitas ellu jääda. Ja selle asemel, et jääda ootama, investeerisime seadmetesse, seadmetesse, seadmetesse – käisime ajaga kaasas,» lausus ta.

Igal aastal investeerib ettevõte seadmetesse nelja miljoni krooni ringis ehk amortisatsiooniga võrdse summa. «Üritame viia asja sellisele tasemele, et iga liigutus siin oleks perfektne,» sõnas Soon.

JÄRVA TEATAJA, 23. JAANUAR 2007