Oluliselt laienev ettevõte vajab juurde sadu töökäsi

Nimelt meie suurim partner ja lepinguline tellija Konegrance OY omandas tänavu jaanuaris Saksamaal ühe suurima kraanatootja. Kui enne oli meie Soome partneri käive kogu maailmas kaks miljardit, siis nüüd, kui omandati juurde teine suur tootemark, suureneb nende käive kuni poole jagu.

Loodan, et partnerina kasvab Konesko nendega kaasa. Jah, see ei käi automaatselt ja pole iseenesestmõistetav, vaid eeldab kõigilt valmisolekut. Peame tegema head tööd, et suuta endiselt pakkuda parimat ja kvaliteetset toodet ning konkurentsivõimelist hinda. Peame tahtma hoida oma nokka Konecranesi pudrukausi ligi, eriti kui see on nüüd suurenenud.

Töövald on meile tuttav ja midagi pole selles ka kardinaalset muutumas, miks see peaks olema siis võimatu! Usun, et Konecranesi äritehing on ka Koneskole uus hüppelaud ja nii vähemalt kolmeks-neljaks aastaks.

Mida see ettevõttele täpsemalt tähendab?

Kindlasti leiavad kasutust praegu justkui kasutute ja suurtena tunduvad Türi-Alliku tootmisruumid. Et tellimused ja töövaldkond jäävad samaks, siis kindlasti tuleb investeerida seadmetesse.

Kui mõne seadme saamegi panna vahetustega intensiivsemalt tootma, siis oleme valmis neid juurde ostma. Kindlasti läheb tarvis inimesi, paari-kolme aastaga vähemalt sadakond. See on suund, kuhu areneme. Midagi ei kasva kiiresti ja kohe aastaga, kuid meil on selleks valmisolekut.

Kust leiate töötajaid, räägitakse ju töökäte puudusest?

Oleme ettevõte, kes eelkõige soovib anda tööd oma inimestele. Loodan, et eelkõige noored, kel on kohe-kohe ees erialavalikud, mõtlevad, kuhu tööle minna, et saada iga kuu leib lauale.

Pakume kindlat tööd ja palgapäeval korralikku kuupalka, eelmine aasta oli meie töötajate keskmine palk üle tuhande euro. Tahan noortele panna südamele, et pole mõtet õppida midagi sellist, kus kohe tööle ei saagi. Kaotada väärtuslikku aega ja siis veel aega ümberõppimistele. Tasub kohe õppida mehhatroonikat. Kahjuks seda lähikonnas veel teha ei saa, kuid ehk tulevad kutseõppeasutused ettevõtte vajadustega kaasa.

Tehastes on pakkuda ka praktikakohti. Mehhatroonikat võivad õppida kõik. Kui Koeru tehases oli eelmisel aastal töötajate seas veel meeste ülekaal, siis Türi-Allikul on tööl mehi ja naisi võrdselt. Juba ammu ei nõua tehasetöö suurt jõudu, rohkem ikka täpsust ja nutikust.

Jõudu vajavate asjade tarvis on masinad ja nendega töötamisel tuleb osata vajutada õigetele nuppudele.

Mõni ettevõte loob juba koolituskeskusi, et töötajaid kohapeal välja õpetada. Kas olete sellele mõelnud?

Eks ta nii ole, jah, et usk Eesti haridussüsteemi valmisolekusse areneda koos ettevõtjate vajadustega hakkab kaduma.

Kui haridussüsteemis minu ettevõttele sobilikke spetsialiste tootma ei hakata, siis tuleb neid ettevõttes välja õpetada. Olen uurinud, kuidas mujal riikides on. Selgub, et Saksamaal töötab hästi sellide ja õpipoiste süsteem. Nii õpitakse ettevõttes meistri käe all kolm kuud kuni pool aastat.

Kuid sel juhul tuleb riigil maksta ettevõttele inimeste õpetamise eest ka nii, nagu teeb seda Saksamaa, vastasel juhul on õpetamine ettevõttele liiga kulukas. Saksamaal kui hästi arenenud riigis on see levinud, seepärast tasub nii teha ka Eestis.

Kuidas sujub koostöö töötukassaga?

Väga hästi, kohe nii hästi, et saime töötukassalt tunnustada kui 2016. aasta parim koostööpartner tööandjana. Seda tiitlit oli uhke saada.

Maaküte oli mõistlik investeering

Üle-eelmisel aastal paigaldas AS Konesko Koeru tehasesse maakütte. Investeeritud 380 000 euro tasuvusaeg on tegevjuht Mart Hirtentreu selgitusel kavandatud viie aasta asemel peaaegu poole lühemale ajale. «Maaküttega hoidsime aastaga kütte pealt kokku 140 000 eurot. Kokkuhoid oli julgustav, nii et alustasime maakütte paigaldust ka Põltsamaa tehasele,» selgitas ta.

See oli võimalik seetõttu, et Põltsamaal sai tehasele juurde osta viis hektarit maad, millest maaküte kasutab hektari jagu. Kavade järgi peaks veebruaris maaküte tööle hakkama ka Põltsamaal.

Kas järgmisena alustatakse maakütte paigaldust Türi-Alliku tootmiskompleksile, seda on Hirtentreu meelest vara öelda. «Kindlasti teeme ka Türi-Allikule maakütte, kuid see pole siin mitte esimene töö. Eelnevalt tuleb vaadata, milliseid investeeringuid üldse ette võtta, ja siis, mis järjekorras tegema hakkame,» täpsustas ta.