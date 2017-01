Suri Järvamaa vanim elanik

Kuus kükki, hommikuvõimlemine ja tants külalistega – nõnda tähistas sajandi täitumist Fileida Tiimann. Kui Järva Teataja kirjutas septembri lõpus nendest maakonna elanikest, kel on vanust 100 ja rohkem aastat, siis tunnistas Tiimanni Türil elav õetütar Virve (76), et viimane aasta on Fileidalt elujõudu röövinud. «Arstide kinnitusel on Põltsamaa Kodus oleva tädi süda tugev, kuid keha on väsinud,» täpsustas ta toona.

Ka väga kõrges eas optimistlik püsinud tädi karastas Virve hinnangul tugevaks asjaolu, et pere vanima lapsena pidi ta varakult isale toeks olema. Ema suri, kui Fileida oli umbes viiene, Fileidast sai isale ja kasuemale abiline nooremate eest hoolitsemisel ja ka talutöödes.

Oma pika eluea ja Järvamaa vanima elaniku staatuse üle tundnud Fileida uhkust. «Keegi oli noorena talle ennustanud, et ta elab üle saja aasta vanaks,» teadis Virve öelda.

Nüüd on Järvamaa vanim elanik Koigi valla hingekirjas olev 102aastane Amilde Pobul. Tema pojapojatütar Triin Pobbol ütles, et vanavanaema Amilde on endiselt tervise juures ja elab Sauel tütre juures. «Kohtusime viimati novembris, kui ta sai 102aastaseks. Siis oli ta rõõmu ja särtsu täis,» sõnas ta.

Pobboli ütlust mööda liigub Amilde iseseisvalt ja saab endaga hakkama. «Ma ei tea, kui hästi või halvasti üks üle saja aasta elanud inimene peaks kuulma või nägema. Mulle tundub, et väga halvasti tal kuulmise ja nägemisega siiski pole,» lausus ta.

Vanavanaema kohta ütles Pobbol veel, et temas on säilinud uudishimu ja see hoiab teda nooruslikuna. «Ta tunneb alati oma järglaste elu ja tegemiste vastu huvi ja suudab nii mõnigi kord teravmeelsete märkustega üllatada,» selgitas ta. «Laiem huvi on Amildes säilinud ka maailma asjade vastu laiemalt.»

Pobbol loodab südamest, et vanavanaemal jätkub tervist veel aastateks ja ta saab auga kanda maakonna vanima elaniku tiitlit. (JT)