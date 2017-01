Varakult ärganud siilid vajavad abi

Loomakaitseliit kirjutab oma kodulehel, et varakult ärganud siil tuleb viia kindlasti sooja, pakkuda juua vett ja küsida nõu loomakaitse liidust. Praegusel aastaajal vajavad siilid inimese abi. Nende võimalused iseseisvalt ellu jääda on minimaalsed, kui mitte võimatud.

Siili üleskorjamiseks sobib mitmekordseks keeratud sall, paksud kindad, tekk, rätik, kasvõi mitmekordne ajaleht või kilekott. Talvine, alles ärganud siil on tavaliselt uimane, ega osuta suuremat vastupanu.

Loom tuleks viia tuppa sooja ning vaadata nii hästi kui võimalik üle saamaks teada kas tal on vigastusi. Kui siilil on juures imelik lõhn (mis ei ole loomulik metsa või lehekõdu lõhn), tuleks kindlasti loomakitseliitu helistada. Võimalik, et siil vajab sellisel juhul ravi.

Siili võiks paigutada pappkasti või plastkasti või kuhugi väiksemasse ruumi (wc,vannituba).

Asjatundja soovitavad anda siilile joogiks üksnes vett. Mitte mingil juhul ei tohi talle pakkuda piima. Toiduks sobivad kassikrõbinaid või kassikonserv, kuid selles ei tohiks olla sees kala.

Pärast siiliga tegelemist tuleb hoolikalt käsi pesta. Kassid, koerad ja lapsed tuleb loomakesest eemal hoida.

Leitud siilist tuleb anda kindlasti teada kogemustega loomakaitse liidu inimestele saamaks nõu ja abi saamiseks. Helistada võib telefonil 501 96 36 Heiki Valner või 55520105 Katrin Idla või saata sõnum.

Loomakaitsjad lubavad, et juhendavad inimest ning toimetavad siili esimesel võimalusel liidu hoiukodudesse, kus siili eest hoolitsevad kogemustega inimesed. Kevadel lastakse kõik siilid loodusesse tagasi.