Johanna Ilves: päev olümpiasarjas möödus kiiresti

Johanna Ilves tunnistas, et päev võistlustel möödus väga kiiresti. „Tihedalt oli autasustamisi ja võtmetegelaste toimetuste jälgimist. Mulle väga meeldis olla sarjas tagasi,” sõnas ta. „Kõik see, mis ma sealt kaasa võtsin, on mulle edaspidistes tegemistes väga palju juurde andnud. Võistlusnärvi ja -kogemusi andnud. Mäletan neid võistlusi nagu oleksid need olnud eile, seal oli tihe konkurents ja superpõnevad auhinnad. Eriti tore oli veel võistkondlik võit, kui mina ja õde sarjas osalesime, siis oli Koeru väikestest koolidest tipus, see oli toona väga rõõmustav.” (JT)