Linnameeskond palkas väravavahtide treeneri

26-aastane Jüris Sahkur oli 2016. aastal Nõmme Kalju väravavahtide treeneriks. Oma mängijakarjääri jooksul esindas ta nii Eesti U19 kui U23 koondist.

Jüris Sahkur: „Olen väga rahul, et olen osa just sellest klubist, kus kõike tehakse läbimõeldult ning suure entusiasmiga! Paidel on noor sats, noorte treeneritega ja ilus hooaeg on meid ees ootamas. Ootan suure huviga esimesi mänge!“

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: „Soovisin, et meie väravavahid saaksid igapäevaselt spetsiifilist erialast lähenemist. Meie nägemus väravavahtide rollist ühtib ja olen õnnelik tema liitumise üle. Vaatamata oma noorusele on Jüris äärmiselt põhjalik ja tema professionaalne lähenemine töösse on tema suurimaid trumpe!“