Täisjõududega valimistele minev Reformierakond seab eesmärgiks teede korrastamise

Strateegiakoosoleku „Valimiste START" peamine eesmärk oli arutada Reformierakonna kampaaniaplaane ja -tegevusi. Paide linnapeakandidaadi Kristjan Kõljala sõnul on valimisprogrammi koostamine ning valimisnimekirjade moodustamine Järvamaa omavalitsustes juba täie hooga käimas. "Meil on nii Paide linnas kui ka Türi ja Järva vallas väga tugevad meeskonnad, kes valimisvõidu nimel hoogsalt tööd teevad ning mis kõige tähtsam: annavad endast kõik, et üheskoos kujundada uutest omavalitsusest veelgi mõnusamad kohad, kus elada ja kuhu kolida," rääkis Kõljalg.

“Rõõmustav, et juba sügiseks saab valmis Reformierakonna valitsuse ajal otsustatud Sillaotsa ja Reopalu vaheline Pärnu-Rakvere maantee Paidet läbiv lõik, mis tähendab, et sissesõit linna Tallinna ja Pärnu suunalt saab olema sujuvam ja mugavam. Lisaks puuduvas osas jalg- ja jalgrattatee rajamine sellele teelõigule. Üks suuremaid prioriteete kogu liitunud omavalitsuses saab olema teede ja tänavate korrastamine. Paide linnal on sel aastal eelarves mõningad vahendid Pärnu tänava korrastamiseks, kuid hetkel paistab, et mitte piisavad. Tallinna ja Pärnu tänava koos jalgteega korda tegemine on tähtis, et teekond linnasüdamesse oleks mõnus nii jalutades kui autoga kulgedes. Olulisi eesmärke on veel palju, näiteks veekeskuse ehitamine, kuid sellest ja paljust muust saab juba peatselt pikemalt lugeda meie valimisprogrammist ja minu kodulehelt,” lisas Kõljalg.

"Soov on viia Reformierakond valimistele oma nimekirjaga kõikides omavalitsustes ja teha läbi aegade parim tulemus kohalikel valimistel. Sõidan nädalaga Eestile ringi peale ja arutan meie kohalike liidritega nii erakonna toimimise muutmist kui Eesti uuendamist kohtadel," kommenteeris Pevkur.

Lisaks Järvamaa erakonnakaaslastele kogunesid teisipäeval ka Tartumaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa kohalikud liidrid. Kolmapäeval kohtuvad Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa ja Saaremaa reformierakondlased. Neljapäeval Harjumaa ja Raplamaa ning reedel kogunevad valimistele starti andma Ida- ja Lääne-Virumaa juhid.