Lauluhääled ootavad elu võimalust

Ligi 200 kampaanias osalevat videot on nüüd veebilehele üles laetud ja alanud on 12. veebruarini kestev rahvahääletus selgitamaks välja, kes on parim.

Teiste hulgas proovivad oma õnne Paide neiud Paula Kivimäe ja Sabine Krais, Türi ühisgümnaasiumis õppiv Anett Nõmm ning Ambla valla au hoiab kõrgel Aare Külvja. Lisaks näitab oma lauluoskust Paidest pärit Kauro Tafitšuk. Iga kandidaadi poolt saab anda ühe poolthääle.

13. veebruaril avalikustatakse kolm kõige rohkem rahva hääli saanud artisti ja/või bändi ning lisaks rahva suure tungiva huvi tõttu ka kolm Elu24 lemmikut, kelle seast valib Eesti Laulu ja Elu24 žürii 14. veebruaril välja õnneliku võitja, kes saab võimaluse esineda 4. märtsil Saku suurhallis toimuval Eesti Laul 2017 finaalkontserdil.

