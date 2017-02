Sel aastal on viiendad Türi valla külade talimängud, kus esimest korda saavad osaleda kõik Türi valla külad. See tähendab, et osa võivad võtta ka Türi linna külad, nagu Näljaküla, Konnaküla, Kringliküla, Vabrikuküla, Pilpaküla, Tankaküla, Nopsaküla. Võistelda võivad külade elanikud ja nende sugulased (vanemad, vanavanemad, lapsed, õed, vennad).