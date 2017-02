Nagu näljahäda ootaks ees: vanemaealised kogunesid hulgakesi lihakonserve saama

Paide sotsiaaltöökeskuse juhataja Heiki Rosin ütles, et huvi konservide vastu oli tõesti suur. «Telefonid olid hommikupoolikul punased ja paljud tulid varem kohale uurima, mis kellast jagamine algab,» sõnas ta.

Nii juhtuski, et juba pool tundi enne kella ühte oli Aiavilja tänavas asuva sotsiaaltöökeskuse juurde kogunenud hulk inimesi. Igale vanemaealisele linlasele oli ette nähtud 2 konservi. Kokku on selliselt konserve jagada 5580, mis jaotusid omakorda 465 plokki.

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Konservide saamisloost on teada niipalju, et need tulid Eestisse ajavahemikus 2015. aasta november kuni 2016. aasta veebruar. Maaeluministeerium soetas riigi tegevusvarusse ligi 950 000 sealihakonservi. Konservid on tehtud seakatku leviku tõkestuseks kehtestatud kolmandast piirangutsoonist pärinevate sigade lihast.

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Vaata videot!