Kui lugesin Järva Teatajast, et bensiinijaama ehitus Türi kesklinna on jälle päevakorrale kerkinud, valdas mind äratundmisrõõm. Mitte selle pärast, et uudis oleks rõõmustanud, vaid et juba mõne aasta eest aimasin asjade säärast käiku ette.