Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile Paides alanud riigikonservide jagamise esimestel tundidel tekkis sotiaaltöökeskuse ukse taha järjekord. See polnud küll kilomeetripikkune nagu üleeile Tallinnas, kuid omajagu oodata tuli toiduabi soovivatel eakatel esialgu siiski.



* Eile algas Paide kohtumajas istung, kus Järva-Jaani gümnaasiumi endine ühiskonnaõpetaja Priit Dieves soovib tema töölepingu ülesütlemise tühistamist ja nõuab ligi 3000eurost hüvitist.

Dieves kaotas töö eelmisel suvel päev pärast seda, kui Õhtulehes oli ilmunud tema arvamusartikkel «Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!».



* Ehkki kohtuvaidlus kahe konkureeriva bussifirma Atko ja Go Busi vahel sai eelmise aasta oktoobris lõpliku kohtulahendi, pole Go Bus esialgu kavandatud 1. veebruarist valmis oma bussidega üht Järvamaa liini teenindama.



* Kuu aja pärast ehk alates 1. märtsist üheski Paide pangakontoris enam sularaha telleri vahendusel kontole panna ei saa ja ka valuutat vahetama tuleb sõita Tallinna või Tartusse.



* Teisipäeval 53. sünnipäeva tähistanud Paide huvikeskus sai uuenenud maaliklassi ja keldrikorrusele ateljeeruumi. Mõlemad ruumid peaksid innustama kunstihuvilisi loovusele ja pakkuma eneseväljendusvõimalust.



* Türil tankla ehitust tutvustamas käinud Olerexi juht lubas arvestada kohalike oludega nii hoone materjali valikul kui ka haljastuses, jäi aga kindlameelseks värvilahenduse suhtes ja raha puudutavale küsimusele jättis üldse vastamata.