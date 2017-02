Kutsehariduskeskus pakub tasuta kursusi korstnapühkimisest fototöötluseni

Kavas on 910 tasuta kursust 32 kutseõppeasutuses ja kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis. Kursused on suunatud täiskasvanutele, kelle konkurentsivõimet ja tööalast toimetulekut õpe kasvatada aitab.

Kõige enam pakutakse kursusi arvutikasutuse, ehituse, majutamise ja toitlustamise alal.

Kursuste eesmärk on pakkuda õppimisvõimalusi inimestele, kes seni on elukestvast õppest kõrvale jäänud või ei ole saanud end piisavalt täiendada. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus. 20 – 160 tundi kestvad lühiajalised kursused on väga sobilikud ka töötavatele täiskasvanutele, kelle oskused vajavad kaasajastamist.

Uuri JKHK toimuvate kursuste kohta siit!