Pangalaenu taotlemiseks vajalikud andmed saab nüüd maksu- ja tolliametist

Tõendi saab soovi korral koostada igaüks ise e-maksuametis/e-tollis. Valida tuleb tõendil kuvatavad andmed ja periood ning seejärel koostab infosüsteem juba automaatselt vajaliku tõendi elektroonseks edastamiseks.

„Maksuandmete tõendi vormi töötasime välja koos Pangaliiduga ja see aitab näiteks laenu taotlejatel oluliselt aega kokku hoida, sest inimesel ei ole enam vaja neid andmeid mitmest erinevast kohast küsida. Kui ta on need juba kord riigile esitanud, siis saab ta need ka meie süsteemist kiirelt kätte,“ selgitas maksu- ja tolliameti teabeosakonna talitusejuhataja Piia Viks-Binsol.

MTA poolt väljastatava tõendi eelisteks on, et eraisiku või ettevõtte andmed tulevad ühest usaldusväärsest kohast, nad on põhjalikud ja neid saab esitada viimase kahe aasta kohta ning ka elektroonselt töödelda. Samuti saab ettevõtja kasutada maksuandmete tõendit näiteks selleks, et anda tehingupartnerile ülevaade oma majandustegevusest. „See suurendab tehingute läbipaistvust ja annab tehingupooltele kindluse, et mõlema maksuasjad on korras,“ lisas Viks-Binsol.

Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärmi hinnangul on võimalus saada maksuandmete infot tsentraalselt ja standardiseeritud kujul nii laenuandja kui taotleja seisukohalt kindlasti positiivse tähendusega:“ Kuna isik saab ise otsustada, kas ja kellele ning millises ulatuses ta oma maksuandmete infot edastab, siis on tegemist potentsiaalselt väärtusliku tööriistaga nii pankadele kui muudele krediidiandjatele, andes võimaluse kiiremaks ja täpsemaks laenutaotleja maksevõime hindamiseks.“

Maksuandmete tõendi saamiseks tuleb sisse logida e-maksuametisse/e-tolli ja valida rubriigist Nõuded ja kohustused> Tõendid> Maksuandmete tõend. Tõendi saab koostada nii eraisiku (palgaandmed, tööandjad, muu tulu jms) kui ettevõtte (käibeandmed, töötajate väljamaksed jms) andmete kohta ja võimalik on valida, kas esitada kõik andmed või osa neist. Seejärel saab info otse läbi e-maksuameti/e-tolli pangale, tehingupartnerile või muudele isikutele edastada kas eesti, vene või inglise keeles. Maksutõendi teenuse kasutamine on vabatahtlik ja andmed edastab isik ise. Rohkem infot leiate maksu- ja tolliameti kodulehelt.