Eesti Pank kuulutab välja kahe mündi kujunduskonkursi

24. veebruaril 2018 tähistab Eesti Vabariik 100. aastapäeva ja selle puhul laseb Eesti Pank ringlusse erikujundusega 2eurose käibemündi. Mälestusmündi ühise külje kujundust ei muudeta. Mündid on mõeldud sümboolselt kõigi Eesti elanike jaoks ja seetõttu tuleb müntide tiraaž sama suur, nagu oli Eesti rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuaril: 1 317 800 (statistikaameti andmed).

„Eesti Vabariik asutati peaaegu sajand tagasi, kuid paraku jäi oma riigi aeg toona lühikeseks ja me ei ole tervet sajandit vabadust nautida saanud. Eesti taastas oma iseseisvuse pisut enam kui 25 aastat tagasi ja vaba riigi vaba rahvana oleme saanud elada sama kaua. See on lühike aeg, kuid näitab selgelt eestlaste kui väikerahva tugevust. Väikses riigis on oluline iga inimene ja seetõttu on vabariigi juubelisünnipäevale pühendatud 2eurone münt sümboolselt meie kõigi, iga Eesti inimese münt,“ rääkis Eesti Panga president Ardo Hansson. „Mul on hea meel, et saame selle mündi kujunduskonkursi välja kuulutada meie vabariigi 99. aastapäeva eel,“ lisas Hansson.

Olümpiamängudele pühendatud meenemüntide emiteerimine on Eesti Panga pikaajaline traditsioon, mis sai alguse juba 1992. aastal. 2018. aastal toimuvad XXIII taliolümpiamängud Lõuna-Koreas Pyeongchangis. Olümpiamängudel Eestit esindava delegatsiooni ja sportlaste auks emiteerib Eesti Pank hõbedast meenemündi nominaalväärtusega 10 eurot. Kujunduse kohustuslikud elemendid on Eesti Vabariigi suur riigivapp, tekst „Eesti Vabariik“ ja aastaarv 2018 mündi esiküljel ning nimiväärtus koos eurotähisega (10 €) ja Eesti Olümpiakomitee logo tagaküljel. Mündi kujunduses ei tohi kasutada Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja Pyeongchangi olümpiamängude korralduskomitee kaitse all olevaid sümboleid. Müntide tiraaž on 2000.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele pühendatud 2eurose mälestusmündi kujunduskonkursi reglement ja žürii töökord.

Meenemündi „Eesti delegatsioon/sportlased XXIII taliolümpiamängudel Pyeongchangis“ kujunduskonkursi reglement ja žürii töökord.

Nii mälestus- kui ka meenemündi nõuetekohaselt vormistatud kavandite esitamise lõpptähtaeg on 10. märts 2017 kell 12.00. Kavandid tuleb tuua või saata Eesti Panka aadressil Mündižürii, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn.

Kujunduskonkursil osalev autor või autorite kollektiiv võib ühele mündikonkursile esitada ka mitu kavandit. Eesti Pank avaldab hõbedast meenemündi kujunduskonkursi tulemused hiljemalt selle aasta 10. aprillil ja 2eurose mälestusmündi kujunduskonkursi tulemused hiljemalt 17. aprillil. Mõlema võidutöö eest makstakse pärast müntide emiteerimist auhinnatasu 2000 eurot.