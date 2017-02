Ülemaailmne vähipäev tuletab meelde ennetuse olulisust

Eestis haigestub pahaloomulistesse kasvajatesse aastas ligi 8500 inimest. Praegu diagnoositakse Eestis meestel kõige sagedamini eesnäärme-, kopsu- ning käär- ja pärasoolevähki, naistel rinna-, naha- ning käär- ja pärasoolevähki. Eesti Vähiregistri poolt pikaajaliselt kogutud andmestik võimaldab analüüsida muutusi vähihaigestumuses ja -elulemuses ning teha võrdlusi teiste riikidega.

Kui meeste kopsuvähihaigestumuse vähenemine on positiivne näide ennetustegevuse mõjust, siis naiste emakakaelavähihaigestumus on jätkuvalt kõrge. Vähielulemus paraneb Eestis pidevalt, kuid on siiski madalam kui Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides nende pahaloomuliste kasvajate puhul, mille varase diagnoosimise korral saavutatakse väga hea ravitulemus (esmajoones rinna- ja soolevähk ning nahamelanoom).

Vähist tingitud haiguskoormuse vähendamisel on olulised tegurid tervislik eluviis, tervislik töö- ja elukeskkond, vähi varane avastamine, kaasaegne vähiravi ja ravijärgne rehabilitatsioon.

Vähiriski vähendamiseks on igaühel tähtis piisavalt liikuda, tervislikult toituda, vältida rasvumist, mitte suitsetada ega liialdada alkoholi tarvitamisega. Samuti tuleb hoiduda liigsest päevitamisest ja kindlasti osaleda sõeluuringutes. Tervise Arengu Instituudi andmetel kasutab sõeluuringule kutsututest seda võimalust praegu vaid iga teine inimene.