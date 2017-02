Pontsakate kiisude nurrumootor teeb traktorilegi silmad ette (videod)

Nad kõik on trullakad. Valdavalt keskealised, tubase eluviisiga kastreeritud kiisuhärrad, kelle nurr on võimas ja kõlavärvilt rikas. Ju paks kere võimendab. Hubert, Kusti, Andu, Jussu ja Intsu – nemad on selle loo peategelased. Oma peredele sõbrad suure algustähega, prisked kohevakarvalised tegelased naudivad elu täpselt nii, nagu see end neile ilmutab. Küll linnuna akna taga, küll kassikonservina köögipõrandal, küll silitava käena küdeva ahju ees või pärast diivanil magamist keha järgi vormi võtnud padjana. Paksude kiisude elu on mõnus. Isegi siis, kui loomaarst määrab kaalust allavõtmiseks dieet- või ravitoidu, sest ka sellest annab end jämedaks süüa.