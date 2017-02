Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Aiapidamisega elatist teenivas talupere osaühingus Mägise Aed on tärkamas juba esimesed 10 000 taime, esimese külvi on teinud ka Imavere kurgikasvataja, kuid Türi valla köögiviljakasvataja ootab veel ilmade soojenemist.



* Ühistulise piimakombinaadi ehitamise soovist on teada andnud kaks pakkujat, kel on tahe rajada seda Kesk-Eestisse, Järva maavalitsus pakub selleks veel poolteist miljonit eurot.

Taotlusi uue piimakombinaadi ehitamiseks on PRIAle esitamas E-Piim, mis koondab endasse üle 200 farmeri, ja 25. jaanuaril selleks moodustatud ühisettevõte Milkest AS.



* Kui mõni inimene annab vana aasta viimastel tundidel või uue aasta esimesel päeval pühalikult lubaduse alustada järgmist 365 päeva puhtalt lehelt – mitte suitsetada, kaotada kehakaalust 25 kilo, õppida suahiili keelt või minna joogatreeningutele –, siis Saara kirjastuse juht Anu Pink käis välja hoopis huvitava veksli: saada igal pühapäeval maha ühe õmblustööga.



* Paidelane Erko Hermanson sai hiljuti valmis oma esimese täielikult taastatud pedaalidega motorolleri. Nokitsemisjärge ootab veel kümmekond pedaalautot, millest kunagi kujuneb hinnaline kollektsioon.



* Nad kõik on trullakad. Valdavalt keskealised, tubase eluviisiga kastreeritud kiisuhärrad, kelle nurr on võimas ja kõlavärvilt rikas. Ju paks kere võimendab. Hubert, Kusti, Andu, Jussu ja Intsu – nemad on selle loo peategelased.



* Südamestimulaator või proteesid ei sega tantsimist. Vähemalt ei lase segada kümned eakad maakonna päevakeskustes, kes liigutavad end kaerajaani või saksa šlaagri saatel toolidelt tõusmata.



* Eesti noorsootöö tunnustusüritusel pälvis Paide avatud noortekeskus aasta noortekeskuse tunnustuse. Noortekeskuse kaasabil arvamusfestivali noortealal tähistatud rahvusvaheline noortepäev nimetati aga aasta sündmuseks noorsootöös.