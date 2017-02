Pontsakate kiisude nurrumootor teeb traktorilegi silmad ette

Kiisuhärra lemmiktegevus on söömine, söömine ja veelkord söömine hommikul, lõunal, õhtul, üks-kaks vahepala lisaks. Kui tippajal võis ta kaaluda isegi kümmekond kilogrammi, siis sel nädalal näitas kaal rippuvat kõhtu ja numbrit kuus. «Ta sööb spetsiaalset loomapoodidest pärit kassitoitu. Piima ei joo, joob vett. Järgime söögi etteandmisel ka kellaaegu,» ütleb Kadi. «Jussule meeldis muidu iga minuti tagant söögi saamiseks mjäu öelda.»

Alanenud kaal on Jussu teinud liikuvamaks ja mänguhimulisemaks. Mänguhoogu sattudes tasuks pere lastel eest ära tulla, muidu jookseks ta nad lausa pikali.

Karta seda seltskondlikku kiisut ei suurema, ei väiksemana ei tasuks. «Ta on sõber, sõber suure algustähega,» ütleb Kadi. «Ta võib võõra inimeste juuresolekul küll argessiivselt saba liigutada, kuid tegelikult pole ta kellegi vastu tige, ei teiste loomade ega inimeste vastu. Lastega saab ta väga hästi läbi, võib julgelt pai teha. Eest ta ära ei jookse, pigem jääb paitamiseks seisma.»

Hommikuti on Jussu perele äratuskella eest. «Tõuske, tõuske! Andke mulle süüa!» kõlab kassialarm.

Andu – krutskeid täis kiisu läheb vahel arust ära

Türi vallas kortermajas elab Andu, kes kostitab võõraid eluterve uudishimuga. Kui ühel hetkel nood ei suvatse siiski lahkuda, vaid endiselt teda tülitavad, vastab ta sisinaga. Kui muidugi mängimise kõrval jääb aega pahane olla.

Kolmeaastane Andu on Silvia Saarsalu pere lemmik. Andu kaalu ei tea keegi, kuid paitegemiseks parajalt priske on ta kindlasti. Silvia teab öelda, et oma kassiperest on Andu kõige suurem, vanematest ja -vanavanematest rääkimata. «Kui ta vanemana enam joosta ei viitsi ja lihtsalt aknalauakaunistuseks jääb, siis eks ta viskab ka kaalu juurde,» lisab ta.

Iseloomult on see koju naasvat pererahvast ukse peal koerana ootav Andu krutskeid täis. «Ta on meil paras pätt,» tunnistab ka Silvia. «Näiteks armastab ta patsikummi kättesaamiseks kummutil sahtleid lahti tõmmata. Kui patsikumm käes, läheb sellega jalanõude peale mässana. Kui ta ära keerab, pole tema puhul harvad ka poolteist meetrit pikad hüpped. Need on niisama hüpped, niisama vastu seina ... Mõnikord käib mööda tube ringi ja kräunub – ei teagi, mille puhul see hääl tuleb.»

Võõraste peale Andu peremehelikult sisiseb, kuid on ka külalisi, kelle vastu kostab sisinat vaid toa kõige kaugematest otstest. Silvia jutust selgub, et Andu kardab tuhkruid. «Inimestega võib Andu ju ülbe olla, aga kui külla tulnud sõbranna oma tuhkrud kaasa võttis, istus kass kogu selle aja külmkapi otsas,» ütleb ta.

Mis sest, et metsade vahel on Andu toakass. Ahju otsas magada armastava ja pallimängust lugu pidava triibiku lemmiktoit on kassikonserv. Anna aga ette, oota, mil kiisu sellega ühele poole saab, ja siis anna uus. Nõnda näeks oma elu Andu ise. Silvia temaga ei nõustu.