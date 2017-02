Testi oma teadmisi, vasta 10 küsimusele

Soojendusküsimus - millise looma nimega taimenimetusi on Eesti taimemäärajtes kõige rohkem? Vastuse leiad uudisest siit.

*Milline oli esimene film Hollywoodi ja kinokunsti ajaloos, mis kogus kassatulu üle miljoni dollari? Jaanuaris 1918. Aastal linastunud Scott Sidney lavastatud filmis mängisid peaosi Elmo Lincoln ja Enid Markey.

*Nimetage Eestis kasvava puu nimi, mida kasutatakse ka tegusõnana. Kirjapildilt on sõnad ühesugused, kuid välted on erinevad.

*Küsitav on Soomest pärit suhkruasendaja ja seda toodetakse lehtpuu, peamiselt kase puidust. Toiduainetööstuses kasutatakse seda lisaks magusainele ka emulgaatori, paksendaja stabilisaatori ja niiskusesäilitajana. Siis on selle nimeks E967. Millest on jutt?

*Jalgpalli on OM kavas alates 1900. aastast. Milline on olnud seni edukaim riik?

*Kuidas nimetatakse hobuse liikumisviisi, mis on kiirem kui samm ent galopist aeglasem?

*Praegu on võimul 45. USA president. Eelnevatest presidentidest üheksa ei olnud oma ametiaega lõpuni. Neist neli langesid atentaadi ohvriks, neli suri ja üks astus tagasi. Kes on see üks?

*Inimese kehatemperatuurist madalama sulamistemperatuuriga on neli metallide hulka kuuluvat keemilist elementi: elavhõbe, tseesium ja ..... Nimetage kaks ülejäänut, mis mõlemad saanud nime riigi järgi.

*Millise 490. a.e.kr. Dareios I juhitud pärslaste ja Miltiadese juhitud kreeklaste vahel peetud lahingu nimi on saanud üldkasutatavaks sõnaks?

*Milline küla valiti eelmisel aastal Järvamaa aasta külaks?

*Antonio Stardivari ehitas elu jooksul arvatavasti üle tuhande keelpilli, milledest tänaseni on säilinud umbes 650. Neist 450 viiulit, 13 vioolat, 63 tšellot, viis kitarri, kaks .... ja üks .... Milliseid veel?

Küsimused koostas Alar Särgava. Vastuseid neile saab kontrollida homme.