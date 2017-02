Uuring: Eesti noored peavad kofeiini tarbimist vähendama

14-17-aastased noored peaksid vähendama kofeiini sisaldavate jookide, sealhulgas nii energiajookide kui ka kohvi ja tee tarbimist, selgub Maaeluministeeriumi tellimusel Tervise Arengu Instituudi antud riskihinnangust.

Kõige enam moodustasid kogu kofeiini saadavusest kõigis vanusegruppides kohv ja tee ning neile järgnesid olenevalt vanusegrupist šokolaaditooted ja koolajoogid. 10-13-aastaste laste hulgas oli kofeiini sisaldavate toitude tarbijaid 69,9%, vanuse kasvades tarbijate osakaal suurenes, olles 14-17-aastaste hulgas 81,1% ja 18-24-aastaste hulgas 83,2%.

Kuigi kofeiini on tarbitud ajalooliselt üle maailma, tarbitakse tänapäeval lisaks tavapärasele kohvile ja teele kofeiini ka väga paljude toitude koostisosana nagu nt nn ”energiajoogijäätis”, nätsud, maiustused jne. See omakorda tähendab, et tarbimismustrid võrreldes varasemaga on muutunud ja tänapäeval puutuvad kofeiiniga kokku lapsed ja noored, kelle kokkupuude kofeiiniga varasematel aegadel on olnud väike.

Laste ja noorukite kofeiini ohutuks päevaseks koguseks on 3 mg kehakilogrammi kohta. See tähendab, et nt 30 kg laps saab sellise kofeiini koguse kätte umbes ühest tassist kohvist või pudelist koolajoogist päevas.

