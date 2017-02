Antud lubadus ei välista väikest sohki

Lubajale tähendab see, et aasta lõpuks peaks tema sõrmede vahelt ja õmblusmasina nõela alt olema läbi käinud umbes 53 kleiti, pluusi, tuunikat, palistatud rätikut või muud näputööd.

«Uue aasta tulekuga andsin endale lausa kaks lubadust. Esimene on seotud tervislikuma eluviisiga ja sellest ei hakka ma siin loomulikult rääkima. Teine lubadus on, et igal pühapäeval õmblen oma põhjatust kangakapist ära ühe kanga,» andis Pink oma blogis teada.

«Oh, tahaks ka nii tubli olla!» ja «Ma peaks ka endale sellise lubaduse andma,» arvasid tuttavad selle peale.

«No ikka antakse ju lubadusi, kellel mis on – ühel liigsed kilod, teisel liiga palju kangareste kappi kogunenud,» ütleb Pink.

Märgib siis, et tegelikult on talle õmmelda kogu aeg meeldinud ja otsapidi on see olnud seotud ka tema tööga, paraku viimasel ajal pigem tagaplaanile jäänud. «Viimased paar-kolm aastat olen mattunud kudumise alla ja kuidagi on õmblemine kõrvale jäänud. Ongi nii, et kui töö juures kogu aeg kood, siis on õmblemine nagu hobi. Võib-olla pärast seda, kui kudumisraamatud valmis saavad, tuleb mul töö juures hakata õmblema ja saan hakata hobikorras kuduma,» pakub ta naljaga pooleks.

Natuke läheb hobikudumisega aega, sest praegu on Saara kirjastuses kevadel trükist tuleva Haapsalu rättide raamatuga tegemist omajagu. «Tegelikult mõtlesin kohe, et natuke tobe on sellest asjast avalikult blogis kirjutada. Aga kui juba on käsitööblogi, siis võib ju kirjutada ka. Selles mõttes, et võib-olla see innustab kedagi veel mingit vana hobi nii-öelda tagasi võtma,» arutleb Pink.

Pealegi peaks pühapäev Pingi meelest olema hingamise päev ning kui ühele inimesele meeldib nii hirmsasti õmmelda ja muul ajal selleks nagunii aega napib, siis hingamiseks võikski õmblustöö olla ilmselt parim tegevus.

Veidi rohkem kui poolesajast pühapäevast on viis selja taga ja kangarestide kuhi kapis kahanenud umbes mõne sentimeetri. Ent nagu Anu Pink on blogi lugejatele juba öelnud, on esimesed postitused tulnud väikese hilinemisega.Need esemed olid tehtud sünnipäevakingiks ja arusaadaval põhjusel ei tahtnud autor neid internetis avalikustada.

«Pühapäevaõmblus nr 1: dressiriidest tuunika nüüd juba üheksa-aastasele lapselapsele. Sobilik kanda retuuside või teksadega. Lõike tegin ise. Kampsuneid kandvate loomadega kangas ostetud Poola veebipoest Dresowka, pruunikas soonik Abakhani kaalukastist,» tutvustab Pink.

Kuigi uusaastalubadus hakkas kehtima 1. jaanuarist, tunnistab Pink, et juba on ta väikestviisi sohki tehtud. «Ausalt öeldes 1. jaanuaril ma ei õmmelnud, sest ma ei viibinud Türil oma õmblusmasina juures. Olin hoopis Saaremaal ja jõudsin koju alles õhtuks. Aga esimesel korral ehk ikka võib veel ... Tegin selle takkajärgi ja 7. jaanuariks oli mul juba kaks asja olemas,» selgitab ta.

Kogu suure lubamise juures on Pingi meelest kõige keerulisem hingamise pühapäevi ajakavasse sobitada. Seni polegi veel olnud võimalust pühapäeval kohe hommikul end maja teise korruse valgusküllases õmblustoas laua taha sättida ja tööle hakata. «Ma pole veel graafikusse jõudnud. Kõik pühapäevad on möödunud nii, et olen tulnud kuskilt, kas siis mõnelt sünnipäevalt või külast, alles lõunaks. Või on olnud lapsed kodus käimas. Mõnel pühapäeval on siis õmblemine väga õhtuks jäänud,» avameelitseb ta.