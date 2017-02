E-poest on hakatud ostma ka kassiliiva

Statistikaameti andmetel on huvi e-kaubanduse vastu veelgi tõusnud. Selgub, et e-poodide populaarsemateks müügiartikliteks on parfümeeria, aksessuaarid ja rõivad, mille sihtrühm on pigem naised.

Kaup24 esindaja Rauno Kristjani sõnutsi ostetakse nende veebipoest kõige enam naiste parfüüme, populaarsete toodete edetabelis teisel kohal on meeste parfüümid. "Kõige müüdavamaks tooteks oli 2016. aastal kosmeetikatoodete komplekt, aasta müügitabeli teine ja kolmas koht kuulusid naiste parfüümidele," kommenteeris Kristjan. "Tarbijad eelistavad tellida kvaliteetseid tooteid e-poest eelkõige hinnaeelise tõttu, sest e-poe kulud on võrreldes tavapoega tunduvalt väiksemad, mis võimaldab ka toodetele parimat hinda pakkuda," lisas ta.

Statistikaameti andmete põhjal kulutavad naised e-poodides vähem kui mehed, kes sooritavad enam oste tehnoloogia kategooriates, kus toodete hinnaklass on kõrgem. Rauno Kristjani sõnuti telliti neilt möödunud aastal enam telereid, mobiiltelefone ja külmikuid ning tolmuimejaid. „Suurim tõus oli just mobiiltelefonide kategoorias. Olles endale selgeks teinud funktsionaalsuste vajaduse, on e-pood mugav võimalus ka telefoni ostmiseks ning seda võimalust kasutatakse üha enam kui telefoniteenuse pakkujaga on leping juba olemas," tõdes ta.

Lisaks väljatoodud toodetele leiab Kaup24 eelmise aasta müügitopist ka üllatuslikult kassiliiva. „Üha enam ostetakse ka kuivtoitu nii kassidele kui ka koertele,“ täpsustas Kristjan.

Statistikaameti andmetel on veebipoodides tootevalik mitmekesine ja soosib e-poodidest ostmise tõusutrendi.