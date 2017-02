Paide on nagu kindlus muistegi, veega piiratud ja sisse pääseb ainult üle silla. Autoga ületatavaid sildu on neli. See tagab, et juhuslik külaline ei satu sinna, kuhu ta pole oodatud. Vaatame, milliseid elamusi pakuvad Paide sissesõidud külalisele, tulgu ta siis kaugemalt või lähemalt.