Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisest sügisest elavdab Paides linnapilti Pärnu tänava korrusmaja otsaseinale maalitud vana linnavaade ja kirjanik Hermann Hesse tsitaat.

„EV 100 sündmustiku kestel soovib Järvamaa kinkida vabariigile ja tema kodanikele ilusama avaliku ruumi ning luua juubeliperioodi jooksul 2017–2020 Järvamaa avalikku ruumi 100 kunstiteost,» selgitas maavanem Alo Aasma. «Pean silmas kortermajade seinte, alajaamade, vanade veetornide või mõne muu avalikus ruumis asuva seinapinna katmist kunstiteosega.»



* Tallinn–Tartu ja Koigi–Laimetsa–Käsukonna maantee ristmikku valgustavad leedvalgustid. Süsteem on nii moodne, et valgustugevus muutub liikluskoormuse järgi. Kui autosid pole, on lampide võimsus üks, aga kui sõitjaid on, siis sootuks teine.



* Pühapäeval Järva-Jaani kultuurimajas peetud koosolekul otsustasid sotisaaldemokraadid ühendada Ambla, Koigi ja Imavere osakonna ühtseks, Järva osakonnaks, kuhu hakkavad kuuluma ka praegu Järva-Jaani, Albu ja Kareda vallas elavad erakonna liikmed.

Järva osakonna esimeheks valiti Kareda vallavanem ja ettevõtja Kulno Klein.

Klein selgitas, et vallavanemakandidaati pole veel kinnitatud, kuid on selge, et osakonna esimees peab olema valmis pärast valimisi ka valitsemisvastutust võtma, see tähendab vallavanemaks hakkama.



* Eile kuulsid Koeru keskkooli õpilased vahetult tuntud inimeste suust nõuandeid, mida tuleb õppida ja karjääri valikul arvesse võtta, kui tahad saada näitlejaks, psühholoogiks, füüsikuks, suursaadikuks või mõne muu eluala esindajaks. Kuuekordne Eesti suursaadik Marina Kaljurand võrdles eile Koeru keskkooli laste ees seistes võõras riigis tööle asumist uue õpilase klassi tulekuga. «Esmamuljest sõltub, kuidas sinusse hakatakse suhtuma ja kuidas sa ise vastuvõtjatesse suhtud,» sõnas ta.



* Mis ühendab Jaani kirikut ja Kõue mõisa fassaadi, Narva-Jõesuu promenaadi, kortermaja Haapsalus ja Pärnu politseikooli ühiselamut? Nende kõigi uuenduses on kasutatud Sakreti Järvamaal asuvas tehases valminud kuivsegusid.



* Neljandat aastat Otepää saunamaratonil käinud Türi naiste võistkonna esimene ärev hetk juhtus üsna alguses, mistõttu läks kaduma väärtuslik pooltund, teise ehmatuse elasid nad üle üsna lõpu eel.