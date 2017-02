Pakane annab võimaluse korraldada jäärajavõistlused

Väätsa jääraja rajameister Igor Roosmaa ütles, et raja pikkuseks on ca 1,5 km ning võrreldes varasemate aastatega on nad osade kurvide trajektoore muutnud. „Kui enne lükkamist oli jää paksuseks stabiilselt ca 20 cm, siis lootust on pakane paksendab seda veelgi,” pakkus ta. „Kasu oli ka lumest, saime väiksed vallid ja raja kontuur on selgelt olemas.”

Homme kl 14st 18ni on rada avatud. Laupäeval on aga kavas Väätsa meistrivõistlused jäärajasõidus. Võistluspäeva alguseks on kl 10, registreerimine avatakse kl 8.45st. Autasustatakse iga klassi (2WD esi- ja tagavedu, noored, naised, vabaklass (piikidega) ja ühissõit „Väätsa kunn” tiitlile”) parimaid, seda nii kohalike elanike kui välisvõistlejate arvestuses.

Võistlusi planeeritakse sel nädalavahetusel ka Änarisse. Jäärajad ei puudu ka näiteks Järva-Jaanist.