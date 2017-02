Koigi ristmikku valgustab nutikas süsteem

Maanteeameti Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi selgitas, et maanteeameti tellimusel eelmisel aastal selline valgustus tõesti ehitati. «Valgustasime ristmiku leedvalgustitega. Lisaks paigaldati igale mastile juhtimissüsteem, mis saab aru, millal autod jõuavad sellisesse punkti, et valgust on vaja,» selgitas ta. «Kui liiklust ei ole, siis on lampide võimsus 30 protsendi peal võrreldes nominaalsega. Kui auto tekib radari vaatevälja, siis lampide võimsus ükshaaval suureneb. Kuna tegu on leedlampidega, siis kõik see käib momentaanselt.»

Palmi tunnistas, et omamoodi oluline on objekt juba seetõttu, et see on üks energiasäästliku valgustuse rajamise viis. «Üldiselt on levinud automaatne valgustugevuse vähendamine öiseks perioodiks 50 protsenti, kuid Koigi ristmiku süsteem võtab arvesse reaalse liikluse ehk kui teel oleks näiteks mingid öised tipptunnid, siis on ristmik rohkem valgustatud,» lausus ta. «Leedlampidega on energiasäästu võimalused oluliselt avardunud ja suurenenud ka summad, mida on võimalik kokku hoida. Maanteeameti ehitatud analoogobjekte on veel, kuid Järvamaal on see ainus.»

Ristmiku valgustus läks maksma natuke üle 20 000 euro.