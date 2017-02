Algatus „Igal lapsel oma pill“ avab tänavuse taotlusvoor

„Pillimänguoskus avab lastele täiesti uue imelise maailma ja seetõttu on uute pillide soetamine tõeliselt hea kingitus kõigile lastele ja noortele. Ühegi Eesti lapse pilliõpe ei peaks jääma pilli puuduse taha pidama,“ rääkis EV100 juhtrühma liige Tiit Pruuli. Tänavu toetab Riigikantselei pillide soetamist 330 000 euroga. Toetust saavad taotleda asutused, kes pakuvad muusikalist huviõpet: muusikakoolid, huvikoolid, kultuuri- ja noortekeskused, orkestrid. Samuti saavad toetust taotleda lasteaiad ning muusikaringide läbiviimiseks ka üldhariduskoolid. Pilliostu rahastatakse kuni 80% pilli hinnast, taotleja omafinantseeringu suurus on vähemalt 20%. Täpsemat infot projekti tingimuste ning taotluse esitamise kohta saab siit.

Tegemist on järjekorras juba kolmanda taotlusvooruga, üks voor toimub veel 2018. aastal. Tänaseks on toetatud tuhande pilli soetamist, nende seas on uusi pille saanud ka Värska Muusikakool. Värska lastel on võrreldes varasemaga juures kaks viiulit ja kaks akordionit, seal hulgas digitaalne akordion. „Viiulid said enda kasutusse Mari ja Joosep, kes rõõmustasid uute pillide hea kõlakvaliteedi üle,“ ütles muusikakooli direktor Tiina Kadarpik. Tänu uudsele kõlale ja erinevatele heliefektidele on lastes erilist huvi tekitanud digitaalne akordion. „Meie akordioniõpetaja lisab digitaalse pilli rütme ja erinevaid tämbreid ansamblite koosseisu ja õpilased on andnud tagasisidet, et digitaalse akordioni lõõtsa liigutades ei väsi nii kiiresti kui naturaalpilli puhul,“ lisas Kadarpik.

Lisaks taotlusvoorus osalemisele on kõik pillisoovijad teretulnud endast märku andma pill.hooandja.ee keskkonnas. Tegemist on ühisrahastusplatvormiga, kus kõik head annetajad saavad oma panuse anda. Kõigile, kes pill.hooandja.ee keskkonnas koguvad oma projektile vähemalt 75% eesmärgistatud summast, garanteeritakse puudujääva summa eraldamine "Igal lapsel oma pill" eelarvest.

Ühiskingituse eestvedajad on Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit, Eesti Sümfooniaorkestrite Liit ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Tulemas on Eesti rahva ja riigi senise ajaloo kõige ümmargusem ja suursugusem tähtpäev. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. Lähem info ettevalmistuste kohta on leitav veebilehelt ev100.ee.