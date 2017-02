Ilmub aasta linnu postmark

Margil on kujutatud turteltuvi, kaardil kaelus-turteltuvi ning ümbrikule on jõudnud mõlemad tänavuse aasta linnud. Lisaks on loodud ka esimese päeva eritempel. Komplekti on kujundanud tuntud ja auhinnatud margikunstnik Vladimir Taiger, kes on aasta linnu marke kujundanud juba pikki aastaid. Esimene postmark aasta linnu sarjas ilmus Eesti Ornitoloogiaühingu algatusel 2001. aastal ja sellel oli kujutatud kiivitaja.

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2017. aasta linnuks turteltuvid. Eestis pesitseb selle perekonna kaks liiki: turteltuvi ja kaelus-turteltuvi. „Need kaks liiki on ühed kõige vähem uuritud linnuliigid Eestis. Pealegi on nende arvukus viimastel kümnenditel kiiresti kahanenud nii meil kui ka mujal Euroopas. Seepärast soovime neid liike inimestele tuttavamaks teha ja loodusvaatlejate abiga neist ka rohkem teada saada,“ selgitas tuviaasta eestvedaja Jaanus Elts.

Eesti Ornitoloogiaühing on 1921. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev vabaühendus, mille missiooniks on tagada Eesti linnustiku hea käekäik lindude uurimise, kaitse ja tutvustamise kaudu.