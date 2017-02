Eile said Türi kultuurikeskuses kokku viie Lõuna-Järvamaa üldhariduskooli õpilased, et panna proovile oma teadmised, osaleda seiklusmängus ja näidata meisterdusoskusi. Esialgu pidi viktoriin olema jaanuaris, ent peaaegu kõik korraldajad haigestusid, mistõttu lükkus see kuu jagu edasi.