Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Riigiasutuste Tallinnast väljatoomisega peaks Järvamaale lisanduma kümneid töökohti. Muutuste kava järgi peaks üks riigile kuuluvatest suuremates tööandjatest maakonnas olema sotsiaalkindlustusamet.



* Esmaspäeval avati Paide linnavalitsuses 11 suvel linna tänavatel algava ulatusliku remondi tarvis korraldatud hanke pakkumist, võitja selgub järgmise nädala alguses. Kui hanget ei vaidlustata, võib ulatuslik tee-ehitusaasta alata juba aprillis.



* Kui eelmisel aastal sai terviseameti andmeil Järvamaal gripi diagnoosi 90 inimest, siis ainuüksi selle aasta jaanuaris haigestus grippi 98 ja veebruari esimesel nädalal veel 31 inimest. Seega on tänavusel gripihooajal gripi diagnoosi saanud 129 inimest.



* Laupäeval Paides peetaval viiendal Zumba festivalil saab kahe tunni jooksul tantsida kümne juhendaja käe all, osalustasu annetab korraldaja vähki põdevale poisile, sest selle haigusega on tal olnud isiklik kokkupuude.



* Aastaid Türi talunike liidu tegemisi korraldanud Reet Länkur pidi meelistegevusest loobuma väikese töötasu tõttu. Ta otsib 70aastasena uut, sobivama sissetulekuga tööd selleks, et saada väärikalt elada.



* Kuigi Haanjas peetud Swedbanki ja Hawaii Expressi noorte suusasarja IV osavõistlusele jättis oma jälje talvine haiguspuhang, tõid maakonna klubide suusatajad koju üheksa medalit, mida on üks rohkem kui Valgehobusemäe etapilt.