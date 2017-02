Türil läheb sõudmiseks

Reedel, 17. veebruaril toimub Türi ujulas kaks sõudespinningu treeningut, mida juhendab treener Aleksei Lipintsov Tallinnast. Neil treeningutel pannakse peamiselt rõhku sõudetehnika õpetamisele ning koostöö parandamisele.

Sõudespinningu eestvedaja ja treener Aleksei Lipintsov kutsub osalema nii neid inimesi, kes on spordialaga tutvust juba teinud, kuid oodatud on ka need, kes pole veel enda jaoks seda spordiala avastanud.

Treeningud toimuvad algusega kell 19 ja kell 20 Türi Ujula spordisaalis (Tallinna 60). Kuna kohtade arv on piiratud, palutakse end registreerida http://www.soudespinning.ee/

Sõudespinning sobib aktiivse ja sportliku elu harrastajatele. See on rühmatreening, kus kasutatakse rütmilist ja energilist muusikat. Kõik treeningud koosnevad kolmest osast. Esimene osa on soojendus, kus 10-15 minuti jooksul tehakse tehnikaharjutusi sõudeergomeetritel. Sellele järgneb treeningu põhiosa, kus sõidetakse erinevates tempodes ja tehakse erinevate pikkustega lõike vastavalt ettenähtud treeningplaanile. Treening lõpetatakse alati mahasõiduga ja venitusharjutustega.