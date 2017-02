Taksofirma pakub elamusreisi müüdavate naiste, kanepi ja odava alkoholi juurde

Tekst ise (kirjapilt muutmata) näeb välja selline:

Kuna väljaanded, kus soovisime oma kuulutust avaldada, keeldusid seda tegemast, avaldame selle siin: Kihutame koos Hollandisse kanepit "kaifima!" Uurime seest poolt punaste laternate tänava õrna ja hella iseloomu. Nii sinna kui ka tagasi sõites möödume me ka alko paradiisist naabrite juures, Lätist, kus saab nii kehale kui ka vaimule kosutavat lustivett. Reis kestab 4 ööpäeva ja maksab 1999.00 eur.

/ Ekraanitõmmis

Sama taksofirma on varem teinud ka viinareise Lätti. Paide Takso juhatuse liige Tarmo Piiskoppeli ütles suvel Järva Teatajale, et huvilisi neile reisidele on jagunud. «Oleme teinud juba kaks reisi,» nentis ta.

Esimesel reisil sõidutati Lätti kaks keskealist meesterahvast. Piiskoppeli selgituse järgi olid mõlemad mehed veidi alkoholijoobes ega soovinud ise rooli istuda. Kuigi teisel korral oli autos kolm reisijat, andis Piiskoppel teada, et sõidu hind reisijate arvust ei sõltu. «Pole vahet, kas reisijaid on kaks, kolm või neli – hind jääb samaks.» Ta lisas, et reis Lätti Ikla piiripunkti maksis neljale inimesele sada eurot ning üks tund kohalviibimist oli tasuta.​