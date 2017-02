Vahva statistika: Järvamaal sõuavad kõige kindlamalt abieluranda Ened ja Reinud

Võttes aluseks Statistikaameti abielude statistika ja abielupaaride andmed rahvastikuregistris, saab näiteks selgeks, et Järvamaal on enimlevinud eesnimedega abielupaarid Ened ja Reinud ning kui kord juba naitutakse, siis ikka pikaks ajaks (statistika järgi on maakonna abielude keskmine kestus 28-29,9 aastat).

Kõige rohkem on Eestis omavahel abielus aga Sergeid ja Jelenad. On loogiline, et sagedamini saavad paaridena kokku populaarsemate eesnimede kandjad. Slaavi nimede esinemine populaarsuse tabeli tipus on tingitud sellest, et slaavi rahvastel on kombeks panna traditsioonilisi nimesid.

Eesti eesnimedega on 92 korda kokku saanud Sirje ja Rein, kes on abielus olnud keskmiselt ligi 37 aastat. Paaride esikümnes on Rein veel kolmel korral koos Tiiuga (80 paari), Üllega (70 paari) ja Annega (69 paari).

Kui aastatel 1970–1980 sõlmiti aastas 12 000 abielu, siis 1990. aastate alguses hakkas abielude arv järsult langema ja viimased 20 aastat on aastas sõlmitud 5000–6000 abielu.

