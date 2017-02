Väätsalt pärit Eliisa Vellama, kes rahvatantsijana on rohkem kui korra maakonna peol mitmesajapealise publiku ees tantsu keerutanud, vaatab sel aastal pidu pigem kõrvalt. Ilmselt on tal raske end rahulikuks sundida, sest seekord on ta peo üks korraldaja.