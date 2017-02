Järvamaa kutsehariduskeskuse ehituseriala õpetaja Ivar Kohjus selgitas, et plaatijate kahepäevasel mõõduvõtul vormistas kaheksa kutseõppeasutuse noort just ämmale käimlaid seetõttu, et ämm on kõige nõudlikum klient. «Kui oskad teha ämmale meeldivat plaatimist, siis on ju kõik hästi,» märkis ta.