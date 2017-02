Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teadmine presidendilt teenetemärgi pälvimisest võtab sõnatuks. See on midagi, mille peale ei oska tullagi, seetõttu ei tea ka esialgu, kuidas peaks reageerima, tunnistasid järvalastest teenetemärgi kavalerid.



* Kui Ene Piirsalu telefon oleks jäänud tummaks, poleks tal eile keskpäeval Roosna-Alliku poe esisel parkimisplatsil ligi 18 000 eurot maksva Volkswageni omanikuks saanud. Õnneks võttis poe juhataja, ühed Ened ja kohalikud inimesed mõlemad, oma ülesandeks autovõitja isiklikult üles otsida.



* Koeru valla juhid ei võta kuulda valitsuse ettepanekut ühineda Järva vallaga, sest peab tekkivat omavalitsust ebamõistlikuks suureks. Koeru vallavanem Andres Teppan ütles, et valitsuse ettepanekut oli oodata. Praeguses olukorras, kus läbirääkimised Rakke vallaga on pooleli, ei näe Teppan mõtet kuue Järvamaa vallaga läbirääkimisi pidada, mistõttu nad valitsuse ettepanekuga praegu ei nõustu.



* Paidelane Rene Peržinski näitas, et siinseteltki ekstreemspordiradadelt võib välja jõuda Simple Sessionile, ala tippvõistlusele. Nädala eest oli tema üks neid väheseid eestlasi, kes võttis maailma parimatega mõõtu BMXi tänavasõidus.



* Järvamaa kutsehariduskeskuse ehituseriala õpetaja Ivar Kohjus selgitas, et plaatijate kahepäevasel mõõduvõtul vormistasid kaheksa kutseõppeasutuse noored just ämmale käimlaid seetõttu, et ämm on kõige nõudlikum klient. «Kui oskad teha ämmale meeldivat plaatimist, siis on ju kõik hästi,» märkis ta.



* Kui eelmisel nädalavahetusel tuli bensiiniliitrist välja käia 1,148 kuni 1,168 eurot, siis teisipäevaks tõstis enamik tanklakette liitrihinna 1,229 euroni ja pärastlõunaks oli see juba 1,259 eurot. Uus aktsiisimäär tabas autojuhte valusalt. Siiski ei pea vähemalt veel pelgama, et taksofirmade kliendid ja bussisõitjad peaksid kerkinud kütusehindade tõttu hakkama rahakotist rohkem raha välja otsima.



* Väätsalt pärit Eliisa Vellama, kes rahvatantsijana on rohkem kui korra maakonna peol mitmesajapealise publiku ees tantsu keerutanud, vaatab sel aastal pidu pigem kõrvalt. Ilmselt on tal raske end rahulikuks sundida, sest seekord on ta peo üks korraldaja.



* «Surfamine ehk lainetel liuglemine on imeline tants, kirjeldamatu võimalus tunda tõelist vabadust,» jagab oma vaimustust Paidest pärit kunstikuhing Maritta Kleinod (31) Hispaania paradiisisaarelt Fuerteventura.



* Samal päeval, 25. veebruaril, kui 99 aastat tagasi anti Paide turuplatsil rahvale iseseisvusmanifesti ettelugemisega teada Eesti iseseisvusest, koondab Järvamaa muuseum lõpuks oma sõbrad seltsiks.