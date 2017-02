Väljas oli miinus kaheksa kraadi, kuid Järva-Jaani rand kihas suplejatest

Ürituse korraldaja Himre Leenpalu ütles, et paremat ilma poleks osanud ta lootagi. «Päike paistab, maa on valge ja parajad miinuskraadid hoiavad õhu karge,» kiitis ta.

Saunatamiseks oli järve kaldal seitse erinevat sauna ja neli tünnisauna. Valida sai nii telksauna, haagissauna, korraliku soome sauna kui ka pritsumeeste autosse ehitatud suitsusauna vahel. «Esimesed tünnid panime juba hommikul kell kaheksa kütte,» täpsustas Leenpalu.

Samas tuhises saunaauto koos autokasti paigaldatud soome sauna ja tünnisaunaga kohale täpselt keskpäevaks täies kasutusvalmiduses.

Kohale tulnud saunad pakkusid oma teenuseid tasuta. «Helistasin ja kutsusin kohale nii kohalikke saunaomanikke kui firmasid, kes saunateenust pakuvad. Mina kellelegi maksnud pole ja need kes tulid, teevad seda heast tahtest,» selgitas Leenpalu.

Mehed saagisid järve jäässe suplusbasseini veidi enne ürituse algust, sest krõbedad miinuskraadid oleks muidu vaba vee kiirelt kaanetanud. Basseini sai ka sillalt hüpata ja siis madalamale ujuda, et veest välja tulla. Seda võimalust kasutasid mitmed suplejad ning ujusid vaevu plusskraadises vees ennastunustavalt kaua ja silmnähtava mõnuga justkui polekski talv.

Samas leidus ka neid, kes jooksid õlgu väristades vette ja tihkasid end vaid korraks märjaks kasta.

Himre Leenpalu tõdes, et jääaugust kuuma sauna minnes torgiks keha justkui sajad nõelad. Kuumast saunast jääauku minna on aga kehale sedavõrd suur šokk, et hingamine võib raskeks muutuda. «Omamoodi eneseületus on selline sauna ja jääaugu vahet käimine igal juhul,» selgitas ta.

Seda enam pani teda imestama, et ekstreemsust oli Järva-Jaani kogema tulnud ligi poolsada inimest.

Kohalik elanik Priit Seire tunnistas ringi vaadates, et rohkem kui pooli saunatajaid ja suplejaid ta ei tunne. «Siia on rohkem ikka võõrast rahvast kohale tulnud,» märkis ta.

Seire lõi sauna- ja talisupluspäeval kaasa ka mullu, kuid tänavune üritus oli tema hinnangul palju suurem ja rahvarohkem. «Juba saunu on poole rohkem ja nende kasutajaid muidugi ka,» kinnitas ta.

Türi Kuujääbikute seltskonna taliujujad Piia Tamm, Maie Bernhard ja Tiia Riis nautisid nii erinevaid saunamõnusid kui külma jääbasseini vaheldumisi. «Võrreldes eelmisel nädalavahetusel olnud saunamaratoniga on see puhas lõbu. Siin pole ju kuhugi kiiret. Saunamaratonil oli adrenaliin kogu aeg üleval, sest võistlus käis aja peale,» selgitas Maie Bernhard.

Piia Tamm lisas, et sedasi sooja ja külma vahel pendeldamine pole siiski päris õige taliujumine. «See on pigem saunasuplus. Sellist õiget karastustunnet ei teki,» märkis ta.

Tiia Riis lisas, et saunadest oli kõige parem Järva-Jaani tuletõrje seltsi auto suitsusaun, kus sai kere tõeliselt tuliseks ja meeldiva suitsulõhn ka juurde. Mõned tünnisaunad tundusid aga pärast jääaugust tulekut suisa jahedad ja sees tuli istuda tükk aega, enne kui keha jälle soojaks sai.

Himre Leenpalu tundis korda läinud päeva üle heameelt ning lubas, et järgmise aasta sõbrapäeva eel on kõik sauna ja talisupluse huvilised taas Järva-Jaani järve äärde oodatud. «Sedasi vaikselt aasta aastalt kasvades kujuneb sellest ehk Järvamaa väike saunamaraton,» lausus ta.