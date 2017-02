Noorte unistus: ka Türil peab kino saama

Kevadpealinn Türi facebooki lehel on algatatud häälte (like-ide) kogumise aktsioon näitamaks projekti hindamiskomisjonile, et peagi nii pindalalt kui rahvaarvult suurenevas Türi vallas peab kino olema. "Kui ka sina, sinu lapsed, naabri lapsed ja lapselapsed sooviksid oma kodukohas käia kinos, siis mine Kevadpealinn Türi Facebooki lehele ja vajuta pildile like," kõlab noorte üleskutses.

Noorte sooviks on seitsme päevaga koguda projektile vähemalt 1000 toetushäält. Selleks, et Türil oleks kvaliteetne kino, selline nagu on suurtes linnades, mine ajavahemikul 10.-17. veebruarini kevadpealinna Facebooki lehele (link SIIN) ja toeta oma postitusega noorte algatust.