Valasti külas tuli noor kits inimeste seltsi otsima

Majaperemees Poli Bobrovski ütles, et silmas looma esmalt eemal põllu peal ja jalutas talle lähemale. «Kits kalpsas veidi eemale. Mõtlesin, et las läheb ja hakkasin kodu poole kõndima, kuid siis märkasin, et ta tuleb mulle vaikselt järgi,» rääkis ta.

Nii juhtuski, et kits jalutas Bobrovski kannul maja hoovile ja jäigi sinna asjatama. Ta ei peljanud inimesi, päeva jooksul mitmel korral õuele sõitnud autosid ega ka pere õuevalvurist suurt koera. «Koeraga said nad sõbraks ja nüüd käib kits iga natukese aja tagant tema juures,» lausus Bobrovski.

Kitse on õuel uudistamas käinud mitmed sugulased ja tuttavad. «Viimati käisid em aj aisa siin. Ema sai talle isegi pai teha,» märkis ta. Miks kits just nende juurde tuli, ei osanud Bobrovski selgitada. Külas on teisigi majapidamisi, kuid loom jäi pidama just nende hoovi.

Kummaline ongi Bobrovski meelest see, et loom ei lähe enam ära. «Mul on isa jahimees ja tema ka imestas, et üks metsloom sedasi käitub. See pole tavapärane,» selgitas ta. Võiks ju aravata, et inimese abi tuleb otsima haige või viga saanud loom, kuid see kits paistab olevat täie tervise juures.

Võimalik, et ta on oma karjast kuidagi eraldi sattunud ning on hetkel lihtsalt segaduses ja hirmul. «Meie teda igal juhul ise hirmutama ja ära ajama ei hakka. Kui tahab, on tal vaba voli iga kell endal minna,» ütles Bobrovski.

Lahke pererahvas pakkus kitsele heina, kapsast, porgandit ja kartulikoori nosida, kuid loom ei hoolinud sellest. «Sööb hoopis lehti ja käib vahepeal ka kuuseoksi napsamas,» rääkis Bobrovski.

Nüüdseks on kits pere hoovis olnud juba üle kuue tunni. Kõik soovijad on saanud end koos kitsega pildistada ja ilusat looma lähedalt oma silmaga imetleda. Kodustada Bobrovski kitse ei kavatse. «Küllap ta otsustab ühel hetkel ikka ise lahkuda,» lausus ta.